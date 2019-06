Staking fietskoeriers Deliveroo levert geen hinder op

De staking van de fietskoeriers zaterdagavond in Gent heeft helemaal geen hinder veroorzaakt. Dat zegt de directie Deliveroo in een reactie. “Er werd geen hinder ondervonden op onze service. Dit protest werd niet ondersteund door de meerderheid van de koeriers die in Gent actief zijn.” “Zoals verwacht heeft de actie van zaterdagavond geen enkel effect gehad op onze service”, zegt Rodolphe Van Nuffel van Deliveroo Belgium. “Alle restaurants bleven open, en we hebben evenveel bestellingen vanuit restaurants bij klanten kunnen bezorgen als op een normale zaterdagavond. Zes koeriers bleven zaterdagavond bestellingen weigeren ondersteund door dubbel zoveel vakbondsvertegenwoordigers. Maar meer dan 80 koeriers waren vanavond normaal actief en beslisten dus om niet aan te sluiten. Deze actie, die veel media-aandacht kreeg, blijkt niet ondersteund te worden door de meerderheid van fietskoeriers in Gent die wel blij zijn met het goed betaalde werk dat Deliveroo aanbiedt”, concludeert Van Nuffel.

“Deze actie is in ieder geval niet constructief. Dit protest had als doel de diensten van Deliveroo te verstoren, koeriers te verhinderen die wel willen werken en zo extra inkomsten verdienen, zou klanten ervan weerhouden om hun eten te ontvangen en zou de restaurantverkopen schaden. Dit soort activiteiten is geenszins representatief voor de hardwerkende meerderheid van de Deliverookoeriers”, besluit hij.

Bron: Belga