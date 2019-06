Johan Walem is tevreden dat EK U21 kan beginnen: “Mijn plan is helemaal klaar”

Bondscoach Johan Walem blikt ontspannen vooruit naar de openingswedstrijd van de Jonge Duivels op het EK voetbal U21 in Italië en San Marino (16-30 juni), zondagavond om 18u30 tegen Polen. Walem benadrukt nog eens het belang van de eerste match, en geeft mee de opstelling voor het duel al in zijn hoofd te hebben. “Mijn plan is klaar”, is de bondscoach duidelijk. “We zijn perfect voorbereid.” “De groep heeft er heel veel zin”, steekt Walem van wal. “De spanning stijgt een beetje, je voelt dat de competitie gaat beginnen en dat mag ook wel. Ik heb heel veel respect voor onze eerste tegenstander. Wanneer je op dit EK aanwezig bent, heb je een goede ploeg. Ze spelen op een andere manier dan wij. Het is een fysiek sterke ploeg, maar ik ben ook geïmponeerd door de beweging in hun team. We weten dat het niet makkelijk zal zijn. Voorin loopt met Kownacki een echte sluipschutter. We zullen hem tijdens de wedstrijd van dichtbij moeten volgen. Maar het is niet alleen Kownacki. Er zijn meerdere interessante spelers. Ook de verdediging is sterk en middenvelder Dziczek (Patryk Dziczek van Piast Gliwice, red.) vind ik een goede speler.”

“Wij gaan zelf natuurlijk alles geven”, vervolgt Walem. “Mijn plan is klaar. Ik ben voorbereid. De opstelling zit in mijn hoofd. We hebben natuurlijk op training en dinsdag in de laatste oefenmatch (tegen een lokale Siciliaanse ploeg, red.) gewerkt op automatismen. Er vormen zich paren, want complementariteit is erg belangrijk. Ik denk dat het voor de spelers dus ook duidelijk is wie gaat spelen. Dat wil niet zeggen dat dat de basisploeg voor het hele toernooi is. We hebben in de duels tegen Spanje (woensdag) en Italië (volgende week zaterdag) misschien andere profielen nodig. Maar de tactische basis ligt vast. De tijd was kort, maar we hebben specifiek gewerkt aan ons spel. Iedereen zal klaar zijn, ook de nieuwe spelers. Ze hebben tot dusver getoond dat ze wel degelijk het team extra kwaliteit bijbrengen.”







Er wachten de Jonge Duivels drie wedstrijden in zes dagen, en dat bij temperaturen die de dertig graden overschrijden. Walem erkent dat de weersomstandigheden niet ideaal zijn. “Maar we hebben de spelers op het trainingskamp in Sicilië al kunnen voorbereiden op dit weer. Rust is heel belangrijk, zowel voor de match als erna. Het weer zal ongetwijfeld een impact hebben, maar als we professioneel werken, mag het geen excuus zijn.”

Bron: Belga