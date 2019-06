G20 bereikt akkoord over plasticvervuiling in zee

De landen van de G20 hebben een akkoord bereikt om plasticafval in zee te beperken. De G20-landen geven wel weinig details over de manier waarop ze dat willen bewerkstelligen. “Het is formidabel dat we erin zijn geslaagd regels voor iedereen op te stellen, ook de opkomende en ontwikkelingslanden”, aldus de Japanse minister van Milieu Yoshiaki Harada na een vergadering van twee dagen met de G20-ministers van Milieu in Japan. Volgens lokale media zouden de maatregelen op vrijwillige basis zijn en zal jaarlijks vooruitgang worden gepubliceerd.

De vervuiling van plastic is een wereldwijde bezorgheid geworden. China en andere landen verbieden de import van plasticafval uit andere landen. Heel wat landen, zoals Japan, zien plasticafval op hun grondgebied ophopen.







Een van de grootste bezorgdheden zijn de microplastics, die heel moeilijk te verzamelen zijn. Ze absorberen gevaarlijke chemische producten en stapelen zich op in het organisme van vissen, vogels en andere dieren.

Het akkoord is het eerste internationale kader om de plasticvervuiling in zee terug te dringen. Dit is “een eerste stap om het probleem op te lossen”, aldus Hiroaki Odachi van Greenpeace Japan, die ook opmerkt dat het niet volstaat om te rekenen op de vrijwillige daden van landen. Odachi pleit voor internationale dwingende regels met duidelijke doelstellingen en een duidelijk kalender.

Bron: Belga