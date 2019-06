223 gevallen van vandalisme in religieuze gebouwen in de eerste helft van 2018

De politiediensten in ons land hebben in de eerste helft van 2018 in religieuze gebouwen in totaal 223 gevallen van vandalisme geregistreerd. Daarnaast werden in dezelfde periode in deze omgeving ook 24 misdrijven tegen de lichamelijke integriteit vastgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR). De meeste feiten met betrekking tot beschadiging van religieuze eigendommen werden in die periode gepleegd in kerken en kapellen (106) en begraafplaatsen (92). Daarnaast werden ook negen synagogen of andere gebouwen van de Joodse gemeenschap, 5 pastorijen, 4 kloosters en 3 moskeeën getroffen. In het Vlaams Gewest (126) deden zich de meeste feiten voor, gevolgd door Wallonië (88) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9).

In acht gevallen deden de misdrijven tegen de lichamelijke integriteit zich voor op begraafplaatsen, gevolgd door kapellen (7), moskeeën (6), pastorijen (2) en klooster (1). De meeste van deze feiten werden geregistreerd in het Vlaams Gewest (11), gevolgd door het Waals Gewest (7) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6).







bron: Belga