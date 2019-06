Meer inschrijvingen voor toelatingsexamen arts en tandarts

Het aantal studenten dat zich ingeschreven heeft voor het toelatingsexamen arts en tandarts zit in stijgende lijn. Beide toelatingsproeven om aan de opleiding te mogen starten trokken meer dan 400 extra gegadigden aan, zo meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Wie volgend academiejaar aan de opleiding arts of tandarts wil starten aan een Vlaamse universiteit, moet eerst slagen in de toelatingsproef. Inschrijven voor de examens op 2 (arts) en 3 juli (tandarts) kon van 1 maart tot en met 15 mei.

Drempels liggen hoger







Voor het tweede jaar op rij zijn er twee aparte examens of één voor elke opleiding. Voor het toelatingsexamen arts liepen er 6.052 inschrijvingen binnen, tegenover 5.700 een jaar eerder. Ook voor het examen tandarts is er een stijging, van 1.227 tot net geen 1.300, blijkt uit de cijfers van het kabinet Crevits.

Alleszins is de toegang tot het beroep beperkt door de zogenaamde federale contingentering. Kortweg betekent dit dat de instroom in de opleiding beperkt wordt. Volgend jaar zijn maximaal 1.153 starters in de opleiding arts toegelaten en 147 voor de opleiding tandarts. Die drempels liggen iets hoger dan vorig jaar (1.102 en 135).

Op voorhand kiezen

Wie aan de opleiding wil beginnen, moet niet alleen slagen voor het toelatingsexamen, maar ook een gunstige rangschikking bekomen. Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1.153 is bijvoorbeeld gunstig gerangschikt om de opleiding arts te starten.

Vorig jaar schreven zich meer kandidaten dan verwacht in voor beide examens, waardoor een deel een dubbele gunstige rangschikking had. Maar in de praktijk kiezen ze voor één opleiding, waardoor ze de plaats kunnen innemen van iemand die geslaagd is, zonder gunstige rangschikking. Vanaf het examen 2020 moeten de kandidaten die zich voor de twee proeven inschrijven, daarom aangeven welke opleiding ze zullen kiezen.

Wie zich wil voorbereiden op het examen dat bestaat uit vragen rond wiskunde en wetenschap en ook communicatievaardigheden, krijgt dit jaar gratis toegang tot een oefenplatform. Meer info is terug te vinden op www.toelatingsexamenartstandarts.be.