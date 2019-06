Yannick Carrasco mist belangrijke uitwedstrijd bij Dalian Yifang

Dalian Yifang gaat deze namiddag op bezoek hij Hebei Fortune op de dertiende speeldag in de Chinese Super League, maar die verplaatsing zullen ze zonder Yannick Carrasco afwerken. “Omwille van redenen buiten mijn wil om, ben ik niet op tijd gearriveerd om mijn ploeg vandaag bij te staan”, schreef de Rode Duivel op Twitter. “Maar ik wil nog steeds wedstrijden winnen voor Dalian. Ik wens mijn ploeg dan ook veel succes. Ik zal er zijn om de volgende wedstrijden helpen te winnen.”

Carrasco was de voorbije weken naar België afgezakt omdat hij in de selectie zat voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan en Schotland. Tijdens een persmoment in Tubeke gaf de winger aan dat hij deze zomer graag zijn Chinese club zou verlaten. “Er is een geïnteresseerde club die ver wil gaan voor mij”, legde de buitenspeler uit. “Ik hoop dat er een akkoord uit voortkomt. Ik zou heel graag terugkeren naar Europa.”







De Brusselaar begon dit voorjaar uitstekend aan zijn nieuwe seizoen in China. De Rode Duivel zit momenteel aan zeven goals en twee assists in tien competitiewedstrijden.

Bron: Belga