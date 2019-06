Problemen hogesnelheidslijn Leuven – Luik opgelost

Sinds 12.20 uur rijden er opnieuw treinen op de hogesnelheidslijn Leuven – Luik. Die was sinds 06.00 uur vanochtend onbruikbaar vanwege een kabeldiefstal tussen Leuven en Hoegaarden. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. “Er zijn nog enkele kleine gevolgvertragingen maar dat zou in de loop van de namiddag ook opgelost moeten zijn”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. Het treinverkeer werd vanochtend in beide richtingen omgeleid via de klassieke spoorlijn tussen Leuven en Ans (Luik).

Aangezien er in het weekend minder treinverkeer is, zorgde het incident voor niet zoveel hinder: de vertragingen bleven beperkt van 5 tot 10 minuten.







bron: Belga