Probleem met blussysteem motor Boeing 787

Meerdere Boeing 787 Dreamliners hebben problemen met het blussysteem van de motor. Dat heeft het bedrijf bevestigd in de Britse krant The Guardian. Het blussysteem faalde “een klein aantal keer”, schrijft Boeing in een waarschuwing aan luchtvaartmaatschappijen. Langdurige hoge temperaturen kunnen ervoor zorgen dat de hendel die het blussysteem activeert, vast komt te zitten. De hendel zorgt er ook voor dat de brandstoftoevoer wordt stopgezet om het vuur niet verder te laten verspreiden.

Hoewel Boeing zegt dat het om een klein probleem gaat, hebben meerdere piloten hun zorgen geuit in The Guardian. “Als een motor vlam vat op een trans-Atlantische vlucht en het blussysteem werkt niet, dan moet de piloot minimaal drie uur doorvliegen met een brandende vleugel.”

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft geoordeeld dat het vliegtuig niet aan de grond moet blijven, maar dat luchtvaartmaatschappijen het systeem iedere maand moeten controleren.

Bron: Belga