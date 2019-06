Lichaam van vermiste man in Haren gevonden

Het levenloze lichaam van Mohamed Harrouchy, vermist sinds 9 december, is op 9 juni gevonden in Haren, begraven op een industriepark. Dat heeft de woordvoerster van het parket van Brussel zaterdag bekendgemaakt. “De overleden persoon die zondag 9 juni in Haren is teruggevonden, is Mohamed Harrouchy. Hij verdween op 9 december 2018 in Schaarbeek”, verklaarde Stéphanie Lagasse. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Het onderzoek naar de omstandigheden waarin deze persoon is overleden wordt voortgezet, vervolgde ze.

Mohamed Harrouchy (41 jaar) werd zondag 9 december 2018 voor het laatst gezien in de Portaelsstraat in Schaarbeek. De poltie verspreidde na de onrustwekkende verdwijning een opsporingsbericht.

Het lichaam van de man werd een paar dagen terug ontdekt, begraven op een industriepark aan de Verdunstraat in Haren.

bron: Belga