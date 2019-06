Dode bij zware onweders in Franse Haute-Savoie

Zware onweders hebben zaterdag in het Franse departement Haute-Savoie één dode gevergd en zware schade veroorzaakt in het departement Drôme. De weerkundigde dienst had gewaarschuwd voor noodweer in negen departementen. Het weeralarm werd ’s avonds opgeheven na een dag met regen, hagel en felle windvlagen zaterdagnamiddag in de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Op een camping in Tanninges (Haute-Savoie) overleed een 51-jarige Duitse toerist. De man werd omstreeks 17 uur verpletterd door een boom die op campingcar viel.

In Romans-sur-Isère (Drôme) zorgde een kwartier hagel voor grote overlast. Hagelstenen zo groot als tennisballen veroorzaakte zware schade aan gebouwen in heel de stad en de stroomvoorziening. Burgemeester Marie-Hélène Thoraval gaat zondag de erkenning als natuurramp aanvragen. In Romans vielen een dozijn lichtgewonden door de hagel en glasscherven.

Bron: Belga