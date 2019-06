Brusselse formatie – Na DéFI geeft ook Ecolo groen licht voor onderhandelingen met PS

De federatieraad van de partij Ecolo heeft vrijdagavond unaniem groen licht gegeven voor de deelname van de groenen aan onderhandelingen met de partijen PS en DéFI om een nieuwe coalitieregering op de been te brengen in het Brussels Gewest. De algemene vergadering van de Brusselse afdeling had eerder op de avond unaniem een positief advies hiervoor gegeven. Alain Maron en Zakia Khattabi krijgen een mandaat om deel te nemen aan de gesprekken op basis van het partijprogramma. De federatieraad bestaat uit de Waalse afgevaardigden. Volgens Zakia Khattabi maken die zich zorgen over de weerslag van de Brusselse gesprekken op de onderhandelingen op de andere niveaus. Eerder op de avond had de algemene vergadering van de Brusselse afdeling al een positief advies gegeven.

Volgens de twee onderhandelaars ligt er al een document op tafel dat een goede basis kan vormen voor gesprekken.

Alain Maron en Zakia Khattabi vinden ook dat de groenen in Brussel nog nooit zoveel invloed konden hebben als nu in de laatste 15 jaar. Wel verwachten ze zware discussies over de budgettaire mogelijkheden voor het metroproject en rond het het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

Bron: Belga