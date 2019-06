VS-president Trump zegt “mooie” brief van Kim Jong-un te hebben gekregen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag gezegd net een “mooie” brief te hebben gekregen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Beiden hebben elkaar voor het eerst ontmoet op 12 juni 2018 te Singapore. “Ik heb juist een mooie brief van Kim Jong-un ontvangen”, zei het Amerikaanse staatshoofd vanuit het Witte Huis. “Ik kan u de brief laten zien, uiteraard, maar het is een zeer persoonlijke, zeer warme, zeer mooie brief”, zo citeerde ABC News Trump.

Hij voegde eraan toe het vertrouwen in Noord-Korea te zullen behouden niettegenstaande er weinig vooruitgang is geboekt omtrent de denuclearisering van het Aziatische land, omdat Trump naar eigen zeggen “woord heeft gehouden”.







Bron: Belga