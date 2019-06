Vermoorde halfbroer Kim Jong-un had “banden” met Amerikaanse CIA

Kim Jong-nam, de in 2017 in Maleisië vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, had “banden” met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Dat schrijft de Wall Street Journal vandaag. Volgens een “persoon met kennis van het dossier” zou Kim Jong-nam meermaals agenten van de CIA ontmoet hebben. De moord op Kim Jong-nam kreeg in 2017 heel wat weerklank. De oudste zoon van de voormalige Noord-Koreaans leider Kim Jong-il kreeg op de luchthaven van Kuala Lumpur een zenuwgas in het gezicht gespoten toen hij wachtte op een vlucht naar Macao. Twee vrouwen, een Vietnamese en een Indonesische, zouden de moord onbewust hebben uitgevoerd omdat ze dachten dat ze aan een verborgen cameragrap deelnamen. Er werd hen uiteindelijk niets ten laste gelegd.

Volgens de Wall Street Journal had Kim Jong-nam banden met de CIA maar is het nog niet helemaal duidelijk wat die precies waren. Toen hij op 13 februari 2017 vermoord werd zou hij in Maleisië geweest zijn om een contactpersoon bij de CIA te ontmoeten, maar dat kan niet het enige doel van zijn reis geweest zijn, luidt het.







Wie de opdrachtgever van de moord op Kim Jong-nam was, is nog steeds niet bekend, maar vermoed wordt dat het regime in Pyongyang erachter zit. Zeker is dat “De kleine generaal” ooit genoemd werd als opvolger van zijn vader als hoogste Noord-Koreaanse leider, maar uit de gratie gevallen was. Vanuit het buitenland, waar hij in ballingschap verbleef, spaarde hij vervolgens zijn kritiek op de Noord-Koreaanse leiders niet. Toen Kim Jong-il in 2011, volgde Kim Jong-un hem op.

Bron: Belga