Rode Duivels – Eden Hazard en co. willen seizoen in schoonheid afsluiten tegen Schotland

De Rode Duivels sluiten dinsdag (20u45) hun seizoen af met een duel tegen Schotland in het Koning Boudewijnstadion. Eden Hazard en co. haalden het zaterdag eenvoudig met 3-0 van een erg flauw Kazachstan, waardoor de Duivels na drie speeldagen met 9 op 9 prijken in EK-kwalificatiegroep I. Ook Schotland, dat op de openingsspeeldag met 3-0 verloor van Kazachstan, lijkt een hapklare brok. De Schotten wisten zaterdag Cyprus pas in de 89e minuut tegen het canvas te meppen (2-1) en tellen net als Rusland zes punten.

“Schotland heeft een jong team met veel talent”, counterde Martinez. “Ze hebben in het slot gescoord tegen Cyprus, waardoor ze hun eerste zege boekten onder hun nieuwe bondscoach Steve Clarke, een erg ervaren manager. Daardoor hebben ze veel vertrouwen. Schotland was indrukwekkend tegen Cyprus. De spelers waren goed gedrild, de verdediging was goed georganiseerd en ze maakten ook gebruik van hun snelheid. Verschillende van hun spelers hebben een goed seizoen achter de rug. Zo gaf Ryan Fraser (Bournemouth) achter Eden Hazard de meeste assists in de Premier League. En aanvoerder Andrew Robertson won net met Liverpool de Champions League.”

Martinez kan op 28 fitte Rode Duivels rekenen. Hij liet verstaan zo weinig mogelijk wijzigingen te willen doorvoeren in vergelijking met het team tegen Kazachstan.

De Rode Duivels namen het al achttien keer op tegen Schotland. Elf keer wonnen de Belgen, vier keer trokken de Schotten aan het langste eind en drie keer eindigde het duel op een gelijkspel. In september van vorig jaar keken beide landen elkaar voor het laatst in de ogen. Toen wonnen de Rode Duivels met 0-4 in Hampden Park.

De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich eind dit jaar rechtstreeks voor de eindronde van het EK, dat in twaalf speelsteden wordt afgewerkt. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League.

Bron: Belga