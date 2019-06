Matthias Diependaele opnieuw fractieleider N-VA in Vlaams Parlement

Matthias Diependaele blijft fractieleider voor N-VA in het Vlaams Parlement. De fractieleden verkozen hem vandaag unaniem tot fractieleider voor de komende legislatuur. Diependaele is Vlaams parlementslid sinds 2009 en fractieleider sinds 2013. Sinds de verkiezingen van 26 mei telt de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement 35 leden. Ze blijft daarmee de grootste fractie. Zes N-VA-fractieleden hadden nog nooit eerder een parlementair mandaat. Binnenkort verkiest de fractie twee ondervoorzitters en wordt beslist wie in welke commissie zal zetelen.

De Vlaamse parlementsleden leggen volgende week dinsdag de eed af.







bron: Belga