Lionel Messi is de best betaalde sporter van het voorbije jaar

Het Amerikaanse magazine Forbes heeft becijferd dat de Argentijnse voetballer Lionel Messi het voorbije jaar de best betaalde sporter ter wereld was. Messi zou de laatste twaalf maanden zo’n 127 miljoen dollar (112 miljoen euro) hebben opgestreken. Messi verdiende tussen juni 2018 en juni 2019 92 miljoen dollar (81 miljoen euro) aan loon en premies. Daar kwamen nog eens 35 miljoen dollar (31 miljoen euro) aan sponsordeals bovenop.

De ster van FC Barcelona haalde het in de lijst voor zijn Portugese concullega Cristiano Ronaldo (96 miljoen euro) en de Braziliaan Neymar (93 miljoen euro). Op de vierde plaats komt de Mexicaanse bokser Saul “Canelo” Alvarez met 83 miljoen euro. Verderop volgen de Zwitserse tennisser Roger Federer (82,5 miljoen euro), American footballers Russell Wilson (79 miljoen euro) en Aaron Rodgers (78,9 miljoen euro) en NBA-sterren LeBron James (78,6 miljoen euro), Stephen Curry (70,5 miljoen euro) en Kevin Durant (57,8 miljoen euro). Golfer Tiger Woods, lange tijd nummer één, viel net buiten de top tien met 56,5 miljoen euro. De enige vrouw in de top 100, tennister Serena Williams, toucheerde 25,8 miljoen euro.







Het is de eerste keer sinds Forbes startte met de lijst in 1990 dat het volledige podium bevolkt wordt door voetballers. De volledige top 100 ontving een totaal van vier miljard dollar (3,5 miljard euro). Dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van vorig jaar.

Vorig jaar was de Amerikaanse bokser Floyd Mayweather nog koploper met 275 miljoen dollar (243 miljoen euro), dankzij zijn zeer lucratieve gevecht met de Ier Conor McGregor. Messi is nog maar de vierde sporter om de eerste plaats te bezetten in de laatste negentien jaar. Tiger Woods (12x nummer één), Mayweather (4x) en Ronaldo (2x) waren de drie andere gelukkigen.

Bron: Belga