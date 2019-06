Buien blijven spelbrekers

Deze namiddag neemt de bewolking vanuit het zuiden nog toe en is het overwegend wisselend tot zwaarbewolkt. In de zuidelijke landshelft vallen er verspreide buien. Elders zijn ook enkele plaatselijke buien mogelijk. De maxima liggen tussen 15 graden in de Ardennen en 20 graden in de Kempen. Er staat weinig wind uit veranderlijke richtingen, meldt het KMI. Deze avond begint, op enkele buien in het zuidoosten na, met overwegend droog en zwaarbewolkt weer. In de loop van de avond en vooral ’s nachts gaat het regenen, vooral in de oostelijke landshelft. In het westen kan het mogelijk droog blijven. De minima liggen tussen 9 en 12 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

Morgenochtend sleept de regenzone nog over het centrum en noorden van het land. Later in de voormiddag wordt het tijdelijk droger en wisselend bewolkt. In de namiddag ontwikkelen er meer stapelwolken en neemt vooral in het westen de kans op buien toe, die mogelijk vergezeld kunnen zijn van onweer. De maxima schommelen tussen 16 en 19 graden bij wind die toeneemt van zwak tot matig en waait uit zuidelijke richtingen. Morgenavond wordt het geleidelijk droger. ’s Nachts zijn er overal brede opklaringen of enkele hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen 8 en 12 graden bij een matige wind uit het zuidoosten tot zuiden.







Donderdagochtend is het zonnig met vooral hoge wolkenvelden. Vrij snel duiken er ook veel stapelwolken op en groeit de kans op buien. Deze buien houden zich vooral op in het westen, met lokaal kans op onweer. ’s Avonds verspreiden ze zich over heel het land en neemt de activiteit toe, waardoor er op sommige plaatsen overvloedige neerslag kan vallen. De maxima liggen rond 17 of 18 graden in de Hoge Venen en aan zee en tussen 18 en 22 graden in de andere streken. De wind waait matig en soms vrij krachtig uit het zuiden.

Vrijdag is het zonnig met vooral hoge bewolking. Geleidelijk verschijnen er stapelwolken, die in de loop van de dag aanleiding kunnen geven tot enkele buitjes.

bron: Belga