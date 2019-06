Zo duizelingwekkend veel microplastics krijgen we binnen per jaar

De term microplastic komt de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Het zijn minuscule partikeltjes plastic met een lengte van minder dan 5 millimeter. Via voeding, drinken en de lucht komen ze in ons lijf terecht en het is nog niet duidelijk wat daarvan juist de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Maar we weten nu alvast hoeveel microplastics we per jaar binnenkrijgen.

Microplastics ontstaan door de slijtage van allerlei soorten kunststof. Denk daarbij aan plastic flessen, de zolen van je schoenen of synthetische kledij die je in de wasmachine wast. Wat het is en waar het vandaan komt weten we dus al, maar tot nog toe was niet duidelijk hoeveel microplastics de gemiddelde mens binnenkrijgt per jaar.

90.000 partikels voor flessenwater







Een nieuw onderzoek van wetenschappers aan de University of Victoria in Canada brengt daar verandering in. Ze namen 26 eerdere studies onder de loep en voegden daar hun eigen bevindingen aan toe. Zo onderzochten ze bijvoorbeeld hoeveel microplastic er voorkomt in vis, water of vlees. Hun bevindingen zijn weliswaar gebaseerd op het dieet van de Noord-Amerikaan, maar daardoor krijg je ook als Europeaan wel een idee van de hoeveelheid microplastics die we per jaar in ons lichaam pompen. Het zou gaan om 70.000 tot 120.000 partikeltjes per jaar, waar er nog eens 90.000 bijkomen als je op vaste basis water uit plastic flessen drinkt. Het precieze aantal is afhankelijk van je leeftijd en je geslacht, maar het gaat in elk geval om talloze duizenden deeltjes.

Impact onbekend

Zoals eerder gezegd krijgen we microplastics binnen via voeding, drank en de lucht. “De menselijke afhankelijkheid van plastic voor verpakkingen van vlees, fruit en groenten is een groeiend probleem. Ons onderzoek toont aan dat microplastics voorkomen in de meeste – zo niet alle – producten die bedoeld zijn voor menselijke consumptie”, aldus bioloog en hoofdauteur van de studie Kieran Cox in het vakblad Environmental Science & Technology. Cox wijst er ook op dat verder onderzoek noodzakelijk is. Met name over de hoeveelheid microplastics in zuivel, rundvlees, kip en graanproducten bestaat er nog veel vaagheid. Bovendien weet niemand wat de impact van microplastics op ons lichaam is.