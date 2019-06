VIDEO. Zo verbazend realistisch gaat de nieuwe Flight Simulator eruitzien

Binnenkort komt Microsoft met een splinternieuwe editie van Flight Simulator. In vergelijking met de vorige edities lijkt deze Flight Simulator een gigantische stap voorwaarts te zetten.

Microsoft kondigde het leuke nieuws aan op de E3-gamebeurs in Los Angeles. Het is maar liefst dertien jaar geleden dat de laatste Flight Simulator uitkwam, en dat is er duidelijk aan te zien. In de trailer zien we verbluffend realistische landschappen en steden over de hele wereld, en ook de vliegtuigen zelf zijn haast niet meer te onderscheiden van de realiteit.

Satellietbeelden







Het grote verschil met vroegere edities is dat de game nu gebruikmaakt van satellietbeelden en door Azure aangedreven kunstmatige intelligentie. Daardoor lijkt het alsof je écht de wereld rondvliegt, dag en nacht en in verschillende weersomstandigheden. Ook de cockpits krijgen een stevige upgrade.

Microsoft Flight Simulator verschijnt in 2020 voor pc en Xbox.