GAMES. Anno 1800: de nieuwe referentie in city builders

Na 3,5 jaar is de Anno-saga terug van weggeweest. En de nieuwste episode is als vanouds een geslaagde mix van strategie, beheer en city building.

Twintig jaar na zijn lancering is Anno niet klein te krijgen. Na een lauw onthaald futuristisch uitstapje (Anno 2205, gereleased in 2015) keren we nu terug naar 1800. Deze titel is enkel beschikbaar op pc, maar geen nood, je hebt geen oorlogsmachine nodig om hem te draaien. Mits enkele toegevingen op het vlak van graphics, draaide de game perfect op onze 3,5 jaar oude laptop met Intel Core i5-processor, 8 GB RAM en een GeForce GTX 950M.

Meeslepend avontuur







Het verhaal speelt zich af in het Europa van de 19de eeuw, ten tijde van de industrialisering, diplomatie en grote uitvindingen. De game van Ubisoft heeft drie spelmodi: Campagne, Sandbox en Multiplayer. De Campagne-modus is meer dan zomaar een tutorial. Je leert er de concepten en mechanismen van het spel kennen, maar er zit ook een echt verhaal achter. Na een familievete moet je een nieuw imperium bouwen op een verlaten eiland. Je begint met de constructie van huizen voor de boeren en het ontwikkelen van primaire activiteiten zoals vissen, landbouw en houtkap. Dit alles zonder het geluk en welzijn van je inwoners uit het oog te verliezen.

Net als de beste city builders, is Anno 1800 verslavend en tijdrovend. Er is zoveel te doen, te surveilleren en te beheren, dat je onmogelijk kan stoppen. Na verloop van tijd moet je naast de boeren ook arbeiders huisvesten en voldoen aan hun specifieke behoeften. Dan komen de ambachtslui en nog veel later de ingenieurs en investeerders. Tegelijkertijd moet je ook je zeevloot ontwikkelen om de wereld te gaan verkennen, om je te verdedigen en – waarom niet – je buren aan te vallen. Je kleine kolonie wordt al snel een echte industriële stad. Je kan zelfs een dierentuin bouwen voor de nieuwe diersoorten die je tijdens je expedities ontdekt.

De meeslepende solocampagne houdt je een tiental uren zoet. Een heleboel filmpjes en dialogen laten het verhaal evolueren. Tijdens de vele missies moet je diplomatieke relaties leren aanknopen en handelsroutes creëren tussen de verschillende eilanden op de map. Ondanks inspanningen om het zo toegankelijk mogelijk te houden, komt de gameplay soms complex over, zeker voor beginnelingen. Gelukkig kan 1800 rekenen op een enorme community. Je vindt dus tips en hulp in overvloed online.

Minder leuk was de bug die na een tiental uren spelen stokken in de wielen stak. Enorm frustrerend, en blijkbaar zijn we niet alleen… Na afloop van de campagne kan je alles wat je geleerd hebt, inzetten in de Sandbox- of Multiplayer-modus. De spelmogelijkheden zijn quasi eindeloos.

Magische soundtrack

De kwaliteit van de graphics hangt natuurlijk af van de machine waarop je de game speelt. Op onze oude laptop was dat niks buitengewoons, maar meestal staat de camera toch ver van de actie af en heb je een globaal zicht op je stad. Anno 1800 heeft met andere woorden niet de ambitie de mooiste game van het jaar te zijn. Al zijn er heel wat animaties en details te ontdekken.

Wij vielen vooral voor de soundtrack vol discrete, magische en bedwelmende muziek. Ubisoft trekt alle registers open, met de hulp van componist Tilman Sillescu en een 70-koppig orkest die de nummers opnamen in een oude kerk in Frankfurt.