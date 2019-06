Tientallen vluchtelingen al dagen vast op schip voor Tunesische kust

In internationale wateren voor de kust van Tunesië zitten 75 bootvluchtelingen al dagenlang vast op een schip. De autoriteiten in Tunesië weigeren om de opvarenden aan land te laten, hekelt de Rode Halve Maan zondag. De Egyptische sleepboot Maridive 601, die de olieplatforms tussen Tunesië en Italië aandoet, had de vluchtelingen een tiental dagen geleden uit het water opgepikt en ligt momenteel voor anker ter hoogte van Zarzis, in het zuiden van Tunesië. Een team van de Rode Halve Maan uit Zarzis bracht zondag een bezoek aan het schip en leverde er meteen ook noodhulpmiddelen af. Sommige van de vluchtelingen aan boord zouden ziek zijn, aldus de organisatie.

Zes dagen geleden had de kapitein van het schip een oproep gedaan aan de Tunesische autoriteiten. Hij vroeg om toestemming om zijn boot “met spoed te laten aanleggen” in de haven van Zarzis. De regering van Tunesië weigert echter om groen licht te geven.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er aan boord 64 mensen uit Bangladesh, 9 Egyptenaren, een Marokkaan en een Soedanees. Onder de opvarenden zijn ook minstens 32 kinderen en niet-begeleide minderjarigen. Begin juni had de organisatie al gezegd dat de migranten “dringend nood hebben aan water, voedsel, kleding, dekens en vooral medische zorg”.

Bron: Belga