EWC – Xavier Siméon op het podium in Oschersleben

Xavier Siméon (Yamaha) is zondag in Duitsland samen met de Duitser Florian Alt en de Fransman Florian Marino derde geworden in de Acht Uur van Oschersleben, de vierde manche in het wereldkampioenschap uithouding voor motoren (EWC). Simeon en zijn ploegmaats finishten op vier ronden van de Australiër Josh Hook en de Fransen Freddy Foray en Mike Di Meglio (Honda). Die wonnen met één ronde voorsprong op de Spanjaard David Checa en de Fransen Jérémy Guarnoni en Erwan Nigon (Kawasaki).

Bastien Mackels werd met de Fransen Julien Enjolras en Kevin Denis (Kawasaki) zevende, Christopher Lequeux en Arnaud De Kimpe met de Fransman Alexandre Ayer (Kawasaki) 23e. Grégory Fastré en Vincent Lonbois, die een Yamaha deelden met de Fransman Camille Hedellin, haalden na een probleem met de brandstoftoevoer de finish niet.

Voor Siméon, vorig seizoen nog in de MotoGP aan de slag, is het de eerste podiumplaats in een uithoudingsrace. In de WK-stand is zijn team met 53 punten achtste. Checa, Guarnoni en Nigon (Kawasaki) gaan met 132 punten aan de leiding. Het kampioenschap eindigt op 28 juli in Japan met de vijfde en laatste manche, de Acht Uur van Suzuka.

Bron: Belga