Bourgeois ontstemd dat EU geen maatregelen voorziet voor kmo’s bij harde brexit

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vindt het “onaanvaardbaar” dat de Europese Commissie geen extra maatregelen zou nemen voor de bedrijven in het geval van een harde brexit. Dat laat hij weten in een persbericht. Vanaf de eerste dag werd meteen duidelijk dat de brexit in elke vorm rampzalig is voor onze Vlaamse economie, zegt Bourgeois. Uit een impactstudie die de minister-president bestelde en uit een studie van de KU Leuven blijkt dat een harde Brexit 28.000 banen zou kosten en het Vlaams bruto binnenlands product met 2,6 procent zou dalen. “Dat kan Vlaanderen niet alleen absorberen.”

Bourgeois vindt het de taak van de EU om haar bedrijven te beschermen tegen de zware gevolgen van externe oorzaken zoals een no-deal brexit en herhaalt zijn pleidooi voor gepaste maatregelen vanuit de EU zoals een “brexit-aanpassingsfonds” om de meest getroffen economieën te ondersteunen.







Daarnaast pleit hij voor een uitbreiding van het toepassingsbereik van het Europees globalisatiefonds. Momenteel kunnen enkel grote bedrijven met meer dan 500 werknemers daar een beroep op doen, wanneer ze grote verliezen lijden door externe factoren, maar ook kleinere ondernemingen moeten daar van kunnen genieten, zegt de minister-president.

Voorts wil Bourgeois een versterking van het Europees programma voor kmo’s (COSME) en een gerichte versoepeling van de Europese staatsteunregels indien nodig.

“Het is de plicht van de EU om de jobs en de welvaart van haar burgers te beschermen. Extra tijd zal geen soelaas brengen voor de Vlaamse kmo’s die getroffen worden door hoge invoerrechten en zware administratieve lasten, douane en fytosanitaire controles en wellicht ook andere productnormen. Je vierde grootste exportmarkt, goed voor bijna 28 miljard euro kun je niet zomaar vervangen, ook al is er wat extra tijd”, zegt Bourgeois.

bron: Belga