België wint Flanders International Team Challenge

De Belgische turnsters hebben zondag in de Gentse Topsporthal de Flanders International Team Challenge gewonnen. In de finale met acht landen, waarin de senioren en junioren één team vormden, verzamelden Maelisse Brassart, Margaux Daveloose, Senna Deriks, Nina Derwael, Jade Vansteenkiste, Stacy Bertrand, Kéziah Langendonck, Noémie Louon, Lisa Vaelen en Jutta Verkest 207,425 punten. Roemenië werd met 205,827 punten tweede, een gemengd team van Italië en Australië met 204,328 punten derde. In de kwalificaties waren zowel de Belgische senioren als de Belgische junioren zaterdag op de derde plaats geëindigd. Brassart, Daveloose, Deriks, Derwael en Vansteenkiste moesten met 156,962 punten Nederland (159,429) en Australië (159,296) voor laten gaan. De junioren Bertrand, Langendonck, Louon, Vaelen en Verkest eindigden met 154,530 punten achter Roemenië (155,696) en Italië (155,063).

Nina Derwael, die zaterdag haar Belgiche titel verlengde, kwam zondag alleen in actie op de brug met ongelijke leggers, het toestel waarop ze Europees- en wereldkampioene is. De 19-jarige Limburgse voegde een nieuw element toe aan haar brugoefening en krikte haar moeilijkheidsgraad zo op tot 6.7. Zaterdag turnde ze de oefening niet foutloos en waren 14,833 punten haar deel, zondag ging het al heel wat vlotter en kreeg ze 15,233 punten. Over twee weken wil de Sportvrouw van het Jaar op de Europese Spelen in Minsk nog beter doen. “Ik heb mijn moeilijkheidsgraad met twee tienden verhoogd en dus wil ik ook mijn score met twee tienden naar boven zien gaan”, klinkt het stellig. In november werd ze in Doha wereldkampioene met 15,200 punten.

.







Bron: Belga