Activisten van Greenpeace bezetten olieplatform voor Schotse kust

Activisten van Greenpeace bezetten een olieplatform in de Noordzee, voor de kust van de Schotse stad Inverness. Daardoor kan het 27.000 ton wegende gevaarte van oliebedrijf BP niet naar open zee worden gesleept, meldt de Britse afdeling van de milieuorganisatie zondagavond via Twitter. Volgens het Britse persbureau waren de activisten met een boot naar het pas opgeleverde platform gevaren en zijn ze vervolgens op de installatie geklommen. De actievoerders zijn naar eigen zeggen bereid om dagenlang stand te houden.

Greenpeace wil dat er niet langer naar olie wordt geboord, wil de mensheid “uit de huidige klimaatnoodtoestand geraken”, maar BP is van plan om de komende jaren nog fors gebruik te maken van de olievoorraden. Volgens Greenpeace is het de bedoeling dat het olieplatform alles samen zo’n “30 miljoen klimaatschadelijke olievaten” oppompt.

bron: Belga