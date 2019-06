F1 – GP van Canada – Lewis Hamilton wint zevende keer in Montreal

Lewis Hamilton heeft zondag voor de zevende keer in zijn carrière de Grote Prijs Formule 1 van Canada gewonnen. De 34-jarige Brit kwam op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal in zijn Mercedes als tweede over de streep, na de Duitser Sebastian Vettel, maar die had een tijdstraf van vijf seconden gekregen. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) mocht als derde mee het podium op. De wedstrijdleiding oordeelde dat Vettel na 48 van 70 ronden, toen hij even een stukje over het gras langs het circuit reed, op een gevaarlijke manier weer terug de baan op kwam. Vettel was het daar allerminst mee eens en was na de race furieus. Op weg naar de podiumceremonie wisselde hij het nummer 1 voor dat voor de bolide van Hamilton was neergezet, voor het nummer twee.

Voor vijfvoudig wereldkampioen Hamilton is het de 78e Grand Prix zege. De Grote Prijs van Canada won hij ook al in 2007, 2010, 2012, 2015, 2016 en 2017. Dit seizoen won hij al vijf van zeven wedstrijden. In de WK-stand gaat hij dan ook stevig aan de leiding. Hij heeft 29 punten voor op zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas, die zondag als vierde finishte. Vettel heeft als derde al 62 punten goed te maken.

bron: Belga