Enkelblessure houdt Neymar vier weken aan de kant

Neymar is vier weken buiten strijd na de enkelblessure die hij met Brazilië opliep. Dat laat zijn club PSG weten op de website van de Parijzenaars. De duurste voetballer ter wereld kwetste zich woensdagavond in de vriendschappelijke interland in Brasilia tegen Qatar. Hij moest toen al vroeg het veld verlaten. Uit een eerste diagnose bleek dat Neymar een scheurtje had opgelopen in de ligamenten van de rechterenkel, waardoor hij de Copa America in eigen land mist.

Verder onderzoek door de medische staf van PSG bracht de bevestiging. PSG benadrukt dat de steraanvaller niet onder het mes moet. Het nieuwe Franse seizoen begint op 9 augustus. Die deadline moet Neymar in principe halen.







bron: Belga