Werchter Boutique door weer en wind

De achtste editie van Werchter Boutique was er eentje met veel afwisseling. Qua muziek, maar ook wat het weer betreft. Net wanneer je je zonnebril had bovengehaald, moest je weer je regenponcho aantrekken. Vermoeiend hoor. Gelukkig maakten Triggerfinger, Snow Patrol, en vooral headliner Fleetwood Mac, het mooie weer.

Het kleine broertje van Rock Werchter lokte een iets ouder publiek. Dat had massaal hun – ondertussen ook volwassen – kinderen meegebracht. Er heerste een rustige en harmonieuze sfeer op de wei. Geen zuippartijen of gekke kostuums, iedereen kwam duidelijk voor de muziek.







Novastar mocht de spits afbijten voor een halflege wei. De stevige rukwinden hielden de meeste festivalgangers nog thuis. De set van Arsenal was getekend door regenbuien. Uiteindelijk konden de vrolijke dansjes en Portugese lyrics van de band de wolken wel wegdrijven.

De Britse rockgroep The Pretenders wist vooral het oudere publiek te bekoren met onder andere de ballade ‘I’ll stand by you’, al duurde het even voor er leven in de brouwerij kwam.

Bij Triggerfinger regende het geen pijpenstelen, maar muzikale gasten. De rockband van eigen bodem vierde zijn twintigste verjaardag met bevriende muzikanten op het podium. Vooral de passage van Henny Vrienten, zanger van de Nederlandse band Doe Maar, kon op bijval rekenen.

Daarna was het de beurt aan Snow Patrol. De Schotse groep kreeg de jeugd eindelijk aan het zingen met kippenvelnummers als ‘Chasing Cars’ en ‘Just say yes’.

Rockers op leeftijd

Fleetwood Mac geeft dit jaar maar een beperkt aantal concerten in Europa, en ook Werchter mocht de legendarische band ontvangen. Voor de kenners was het wel een beetje wennen, met niet langer vijf maar zes muzikanten op het podium, met nog vier bandleden van pakweg het eerste uur: Mick Fleetwood (drums), John McVie (bas), Stevie Nicks (zang) en Christine McVie (keyboard en zang). Nieuwkomers Neil Finn en Mike Campbell moesten gitarist en zanger Lindsey Buckingham doen vergeten.

Voor de meeste festivalgangers maakte het allemaal niet uit. Twee uur lang werden ze getrakteerd op monsterhits als ‘Everywhere’, ‘Go your own way’ en het emotionele ‘Landslide’. Vooral drummer Mick Fleetwood maakte indruk met zijn sprankelende persoonlijkheid en solo met de ogen dicht. Na 50 jaar kan Fleetwood Mac nog steeds een festivalwei beroeren.

Wat opviel aan deze opener van de Belgische festivalzomer, was dat de wei er doorheen de dag heel schoon bijlag. Klimaatactiviste Anuna De Wever kan dan misschien de politici niet meekrijgen, de festivalgangers luisteren duidelijk wél naar haar.

Janne Vandevelde