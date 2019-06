Rode Duivels – Rode Duivels behouden maximum na 3-0 zege tegen Kazachstan

De Rode Duivels prijken met een 9 op 9 in hun EK-kwalificatiepoule. Zaterdagavond versloegen ze Kazachstan eenvoudig met 3-0 in het Koning Boudewijnstadion. Dries Mertens (11.), Timothy Castagne (14.) en Romelu Lukaku (50.) troffen raak. De nummer 116 op de FIFA-ranking bleek vanaf de eerste minuut geen partij voor ’s werelds nummer een. Na waarschuwingen van Mertens, Witsel en De Bruyne stond het 1-0 in de elfde minuut. Eden Hazard, voor de aftrap gehuldigd voor zijn honderdste cap, schotelde Mertens het openingsdoelpunt voor. Het afgeweken schot van de aanvaller van Napoli verschalkte de Kazachse doelman Nepohodov. Drie minuten later gaf het scorebord al 2-0 aan. Deze keer was Mertens de aangever. Castagne, die de voorkeur had gekregen op Thomas Meunier, knikte de bal binnen, zijn eerste treffer als international.

Romelu Lukaku en De Bruyne dreigden nadien nog enkele keren, maar ze konden hun pogingen niet verzilveren. De troepen van Roberto Martinez speelden met hun prooi. Doelpunten vielen echter niet meer voor de pauze. Op slag van rust spatte een afstandsschot van De Bruyne uiteen op de lat.

Vijf minuten ver in de tweede helft mochten de Belgische supporters opnieuw vieren. Mertens krulde het leer op de paal, Romelu Lukaku kon makkelijk binnentikken in de herneming. Even later sneed Thorgan Hazard naar binnen, Nepohodov bracht redding. De wedstrijd begon meer en meer voort te kabbelen, met de Rode Duivels die het gaspedaal losten en de Kazachen die niet beter konden. Ei zo na luisterde Eden Hazard zijn feestavond nog op met een doelpunt, maar daar stak Nepohodov een stokje voor. België trok eenvoudig aan het langste eind na een match waarin Thibaut Courtois geen enkele noemenswaardige redding uit zijn mouwen moest schudden.

Eerder op de avond won Rusland met 9-0 van San Marino. Schotland, dat dinsdag nog de Rode Duivels partij geeft in het Koning Boudewijnstadion, versloeg Cyprus met 2-1. In groep I staat België na drie speeldagen aan de leiding met negen punten. Rusland en Schotland tellen zes punten. Daarna volgen Cyprus (3), Kazachstan (3) en San Marino (0).

bron: Belga