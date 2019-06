Trump in Portsmouth aangekomen voor herdenking D-Day

De Amerikaanse president Donald Trump is vandaag in de Zuid-Engelse havenstad Portsmouth gearriveerd voor de herdenking van D-Day. Daar wordt de landing van de geallieerden in Normandië van 75 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op de ceremonie zullen ook de Britse koningin Elizabeth II (93) en verschillende staats- en regeringsleiders aanwezig zijn. Onder hen de Britse premier Theresa May, die vrijdag opstapt, de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Canadese premier Justin Trudeau. België wordt vertegenwoordigd door ontslagnemend premier Charles Michel.

De regering in Londen heeft het “grootste militaire schouwspel in de recentere geschiedenis van Groot-Brittannië” aangekondigd. Voor Trump is het de derde en laatste dag van zijn staatsbezoek in Groot-Brittannië. Hij en first lady Melania werden maandag feestelijk onthaald in Buckingham Palace. Gisteren had Trump een ontmoeting met de ontslagnemende eerste minister May.







Op 6 juni 1944 waren geallieerde troepen in Frankrijk geland, dat door het Duitse leger was bezet. Vanuit Portsmouth was een groot deel van de strijdkrachten via Het Kanaal vertrokken richting Normandië. De grootste landingsoperatie uit de militaire geschiedenis was van doorslaggevend belang voor het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog.

D-Day luidt het begin in van de bevrijding van Europa vanuit het westen uit handen van nazi-Duitsland en het begin van de triomf van een democratische beweging over de hele wereld. Maar de dag staat ook gebrandmerkt als een van onmenselijk bloedvergieten met tienduizenden doden en gewonden.

Op de daadwerkelijke verjaardag van D-Day, morgen (6 juni), staat ook een belangrijke herdenking gepland aan de Franse kust. Trump neemt ook hieraan deel. Tussendoor brengt hij de nacht door in Ierland en heeft hij ook een ontmoeting met premier Leo Varadkar.

bron: Belga