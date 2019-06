Militair bestuur in Soedan bereid tot onderhandelingen met oppositie

Na de beëindiging van de onderhandelingen met de oppositie is het militair bestuur in Soedan naar eigen zeggen bereid de draad weer op te pakken. De overgangsraad is zonder randvoorwaarden bereid tot onderhandelingen met andere groepen, zei voorzitter Abdel Fattah Burhan vandaag in een televisietoespraak. Dat wordt gedaan in het belang van het land en om te vermijden dat het land wegzinkt in chaos, klinkt het. Eerder hadden de veiligheidstroepen in de hoofdstad Khartoem een vreedzame sit-in, die wekenlang duurde en significant heeft bijgedragen tot de val van president Omar al-Bashir, met geweld uiteengedreven.

Volgens een medische organisatie werden minstens 60 mensen gedood en meer dan 300 anderen verwond. Daarop verklaarde de overgangsraad de gesprekken met en de concessies aan de oppositie voor beëindigd en kondigde verkiezingen aan.







Al-Bashir was na drie decennia aan de macht in april door het leger ten val gebracht. De coup werd voorafgegaan door maandenlang massaal protest. Sindsdien ijveren zowel het militair bestuur als de oppositie ervoor om een overgangsregering te vormen.

Bron: Belga