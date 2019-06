Kirsten Flipkens naar halve finales dubbelspel op Roland-Garros

Kirsten Flipkens heeft zich in Parijs voor de halve finales van het dubbelspel geplaatst op Roland-Garros. Met de Zweedse Johanna Larsson versloeg ze de Amerikaanse Nicole Melichar en de Tsjechische Kveta Peschke in 1 uur en 55 minuten met 3-6, 7-6 (7/4) en 6-1. Melichar en Peschke vormden het zevende reekshoofd op het gravel in de Franse hoofdstad. Flipkens en Larsson zijn vijftiende op de plaatsingslijst.

Om een plaats in de finale nemen Flipkens en Larsson het donderdag op tegen Duan Ying-Ying en Zheng Saisai. Dat Chinese duo schakelde de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Xu Yi-Fan, die het vierde reekshoofd vormden, met 6-2, 5-7 en 7-5 uit.







Het is de eerste keer dat Flipkens de halve finales van een Grand Slam bereikt in het dubbelspel, in het enkelspel speelde de 33-jarige Antwerpse in 2013 een halve finale op Wimbledon.

Morgen probeert ook Elise Mertens zich voor de halve finales van het dubbel te plaatsen. Met de Wit-Russische Aryna Sabalenka geeft ze de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letlandse Jelena Ostapenko partij. Pas in de finale kunnen Flipkens en Mertens elkaar ontmoeten.

Bron: Belga