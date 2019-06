Julie Van Espen – Verkrachtingszaak van Steve Bakelmans wordt woensdag behandeld voor hof van beroep

Steve Bakelmans (39), de man die verdacht wordt van de moord op studente Julie Van Espen (23), verschijnt woensdag voor het Antwerpse hof van beroep voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij had daarvoor in eerste aanleg vier jaar cel gekregen.

Het slachtoffer had op 31 oktober 2016 de politie verwittigd. Ze vertelde dat Bakelmans, met wie ze een vier jaar durende knipperlichtrelatie had gehad, die nacht was binnengedrongen in haar studio in Antwerpen. Hij had haar onderbroek kapotgescheurd en haar brutaal verkracht. Om haar geschreeuw te smoren, had hij sokken in haar mond gepropt en toen ze zich bleef verzetten, had hij haar twee vuistslagen in het gezicht gegeven.

Voor hij haar studio verliet, had hij ook nog haar portefeuille gestolen. Even later had hij haar een bericht gestuurd met de boodschap: “Fuck! Godverdomme! Ik zal zelf naar de flikken gaan. Er was toch niets met mij aan te vangen. Beter zo. I’m sorry.”

Bakelmans bood zich op 6 november 2016 bij de politie aan en bekende de feiten. Hij verklaarde dat hij nog verliefd was op haar en dat hij die nacht gedroomd had dat ze met iemand anders ging trouwen. Bakelmans was naar haar studio gegaan. Hij wilde naar eigen zeggen gewoon bij haar in bed kruipen, maar toen ze wakker werd en begon te schreeuwen, was de situatie uit de hand gelopen.

Bakelmans liep al vijf correctionele veroordelingen op voor diefstal, verkrachting, heling en bedreigingen. Daarnaast werd hij ook zes keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. De rechters in eerste aanleg veroordeelden hem in juni 2017 tot vier jaar cel. Zijn onmiddellijke aanhouding werd niet bevolen, omdat er geen indicatie was dat hij zich aan zijn straf zou proberen te onttrekken.

Bakelmans ging in beroep, maar de behandeling van zijn zaak liep vertraging op door een personeelstekort bij het hof van beroep. De dertiger bleef al die tijd op vrije voeten en kon zo op 4 mei studente Julie Van Espen (23) tegenkomen. Hij probeerde ook haar te verkrachten. Toen ze zich hevig verzette, heeft hij haar gedood en in het Albertkanaal gedumpt.

