Huis van Afgevaardigden keurt wetsontwerp goed rond regularisatie van “dreamers”

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat in handen is van de Democraten, heeft gisteren een wetsontwerp goedgekeurd voor de regularisatie van honderdduizenden migranten die in de Verenigde Staten wonen. Het is onwaarschijnlijk dat de wet er zal komen. Het wetsontwerp zou een permanente bescherming bieden aan de zogeheten “dreamers”, immigranten die als kind zonder papieren in de VS aankwamen. Het voorstel werd goedgekeurd met 237 stemmen voor en 187 tegen.

“We hebben de kans om aan de juiste kant van de geschiedenis te staan”, verklaarde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, die de tekst in maart had voorgesteld.







De kans is klein dat de tekst door de Senaat geraakt, die in handen is van de Republikeinen. Het Witte Huis waarschuwde maandag ook al in een verklaring dat als de wet aan de president voorgesteld zal worden in de huidige vorm, hij zijn veto zal uitspreken.

Met het wetsvoorstel zouden de 700.000 dreamers, die beschermd worden door het DACA-programma (Deferred Action for Childhood Arrival), de Amerikaanse nationaliteit kunnen krijgen. Het DACA-programma werd in het leven geroepen door de voormalige president Barack Obama en verleent de dreamers een tijdelijke verblijfsvergunning.

Donald Trump verwierp het programma, maar het blijft voorlopig van kracht, in afwachting tot justitie er een definitieve beslissing over heeft genomen.

