Crisis Soedan – Washington, Londen en Oslo hekelen vervroegde verkiezingen

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen veroordelen de vervroegde verkiezingen in Soedan, die de militaire overgangsraad heeft aangekondigd. De aankondiging komt er vlak nadat de ordediensten de al weken durende vreedzame sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Khartoem uiteendreven. Zeker veertig mensen kwamen daarbij om het leven. “Het Soedanese volk verdient een vreedzame overgang onder leiding van burgers die de voorwaarden kunnen stellen voor vrije en eerlijke verkiezingen, in plaats van overhaaste verkiezingen te houden”, verklaren de landen in een gemeenschappelijke mededeling.

Maandag kwamen zeker veertig mensen om toen de ordediensten de sit-in voor het hoofdkwartier van het leger uiteendreven. “Met deze aanval brengt de militaire overgangsraad het overgangs- en vredesproces in Soedan gevaar”, aldus Washington, Londen en Oslo. “We vragen dat de macht wordt overgedragen aan een burgerregering, wat ook het Soedanese volk eist.”

De militaire overgangsraad kondigde dinsdag aan dat ze de maatregelen die overeengekomen waren met de protestbeweging annuleert en dat er binnen negen maanden nieuwe verkiezingen komen.

De militairen grepen op 11 april de macht nadat president Omar al-Bashir werd afgezet. De bevolking protesteerde toen al maanden tegen het autoritaire regime.

De VN-Veiligheidsraad is dinsdag achter gesloten deuren bijeengekomen om de situatie in Soedan te bespreken. “Nu oproepen tot vervroegde verkiezingen is de democratie ontkennen”, stelde Christoph Heusgen, de Duitse ambassadeur bij de Verenigde Naties, voor de bijeenkomst.

