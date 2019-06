Crisis Soedan – VN gaat deel personeel uit land terugtrekken

De Verenigde Naties gaan hun niet-essentiële personeel uit Soedan terugtrekken. Dat kondigde een woordvoerster van de internationale organisatie aan. De VN blijft voorlopig wel actief in het Afrikaanse land. Ook Londen is gestart met de terugtrekking van een deel van haar ambassadepersoneel in Soedan. Aan de Britten wordt afgeraden om het land te bezoeken, door de toenemende onveiligheid.

Woensdag raakte bekend dat er al meer dan honderd doden zijn gevallen bij geweld tegen betogers. Er is ook sprake van 300 gewonden. Het militaire bestuur in Soedan is bereid om te onderhandelen met de oppositie, maar die weigert vooralsnog om gesprekken aan te gaan. Er wordt gevreesd voor nog meer chaos en geweld.

Bron: Belga