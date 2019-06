Weer kans op stevige regen- of onweersbuien laat vanavond

De kans bestaat dat het vanavond weer hevig zal stormen. Het KMI verwacht hevige regenval en lokaal een onweersbui. Naar het einde van de week toe zou de zon zich weer laten zien.

Een storing verbonden aan een depressiekern boven het noorden van de Britse eilanden beïnvloedt aanvankelijk nog het westen van ons land. Het blijft woensdagnamiddag vaak zwaarbewolkt in het centrum en het westen met lokaal soms nog lichte regen. Over het oosten verschijnen er opklaringen en blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee, rond 20 graden in het centrum en 25 of 26 graden in Belgisch Lotharingen. Dat meldt het KMI.







Woensdagavond is het in vele streken tijdelijk nog droog. Tijdens de late avond of vannacht verwacht het KMI in vele streken intense regen of lokaal fikse onweersbuien met gevaar voor zware windstoten. Later op de nacht verlaat de meest intense neerslag ons land via het noorden. De minima schommelen tussen 7 en 11 graden.

Opklaringen en een beetje zon

Donderdag krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolken. In de loop van de namiddag kunnen er een paar lokale buien vallen in het binnenland. De maxima schommelen van 15 graden in de Hoge Venen tot 19 graden in de Kempen. Donderdagavond is er tijdelijk nog kans op een paar plaatselijke buien, ’s nachts zijn de opklaringen vaak breed, maar stilaan verschijnen er hoge wolkenvelden vanaf het zuidwesten. We halen minima van 7 tot 12 graden.

Vrijdag zijn er eerst nog (brede) opklaringen. Vanaf de Franse grens neemt in de namiddag de bewolking toe, gevolgd door regen. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden.

Zaterdag krijgen we eerst brede opklaringen. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Met maxima rond 17 of 18 graden in het centrum is het vrij koel voor de tijd van het jaar. Er zijn rukwinden tot 70 km/u mogelijk.

Zondag wordt het gedeeltelijk of soms bewolkt. Het blijft overwegend droog met maxima van 21 tot 23 graden in het centrum. Maandag verwachten we wisselend tot zwaarbewolkt weer met regen of buien. De maxima schommelen in de meeste streken rond 22 graden.