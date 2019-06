Verwaarloosd schaakstuk blijkt 1 miljoen pond waard te zijn

Een familie in Edinburgh heeft een eeuwenoud schaakstuk teruggevonden in een kast. Het blijkt onderdeel te zijn van de beroemde middeleeuwse Lewis-schaakset en is volgens experts meer dan 1 miljoen pond waard.

De grootvader van de familie, een antiekhandelaar, kocht het schaakstuk voor 5 pond in 1964. De volgende 55 jaar lag het te verkommeren in een kast, zonder dat iemand zich bewust was van de echte waarde. Pas toen veilinghuis Sotheby het stuk onderzocht, kwam de echte waarheid naar boven.









Het schaakmannetje blijkt onderdeel te zijn van de Lewis-schaakset. Die werd in 1831 opgegraven op het Britse eiland Lewis, maar miste vijf stukken. Eén daarvan is nu dus terecht. Het gaat om het equivalent van het moderne torenstuk. De beeldhouwer kerfde de schaakset eeuwen geleden uit de slagtanden van walrussen. Vandaag de dag is het teruggevonden stuk omgerekend zo’n 1,12 miljoen euro waard.

Harry Potter

Historici zien het stuk als een “belangrijk symbool van de Europese beschaving”. Zo zijn bijvoorbeeld de schaakstukken uit Harry Potter gebaseerd op de Lewis-schaakset. Sotheby’s-deskundige Alexander Kader, die het stuk onderzocht, vertelde dat hij aangenaam verrast was toen hij besefte wat de familie in haar bezit had. Dat zegt de Britse nieuwszender BBC. Het is niet geweten wat er met het stuk gaat gebeuren.