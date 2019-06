MIVB gaat autonome voertuigen testen

MIVB gaat deze zomer een test uitvoeren met twee autonome voertuigen in het park van Woluwe. De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij investeert ook in 288 nieuwe hybride bussen, 43 nieuwe metro’s en 90 nieuwe trams.

Het gaat om twee autonome voertuigen waar plaats is voor zes zit- en zes staanplaatsen die aan enkele demonteerbare haltes in het park, waaronder het sportpark, zullen stoppen. Vanaf 28 juni tot eind september kan het publiek gebruik maken van de voertuigen.

Recordjaar







Het project is een van de vele investeringen die de MIVB nog gepland heeft in de toekomst. En die zijn nodig om het hoge rittenaantal aan te houden en het net verder uit te breiden, want 2018 was een recordjaar met 417,6 miljoen ritten. Tegen 2023 moet dat cijfer naar 475 miljoen ritten gaan.

“De Brusselse regering heeft ons een budget van 6,2 miljard euro gegeven om de komende tien jaar te investeren in het openbaar vervoer van zowel tram, bus als metro”, aldus de Meeûs. In 2018 lanceerde de MIVB de volledig elektrische buslijn 33, werd de nieuwe tramlijn 9 naar Jette ingehuldigd en kreeg tram 8 een verlenging. Om het comfort van de reizigers te verhogen werden er in 2018 liefst 68.000 extra plaatsen op het net gecreëerd. De investeringen gaan verder, want in 2019 jaar verschijnen er 288 nieuwe hybride bussen op het net en in 2020 komen er ook nog 43 nieuwe metro’s en 90 nieuwe trams aan.