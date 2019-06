Jay-Z is de eerste rapper die zich miljardair mag noemen

Jay-Z is de eerste rapper die miljardair wordt. Dat kondigt het Amerikaanse financiële tijdschrift Forbes aan. Naast muziek houdt de 49-jarige Amerikaan zich ook bezig met immobiliën en enkele alcoholische dranken.

Shawn Carter, de echte naam van Jay-Z, is actief sinds 1996. “De muzikant heeft een totaal vermogen van een miljard dollar verzameld, waardoor hij een van de weinige miljardairs in de entertainmentwereld is, en de eerste die uit de rapwereld komt”, zegt Forbes







De echtgenoot van Beyoncé groeide arm op in het Brooklyn-district van New York. Hij verkocht drugs in zijn jeugd, maar leeft nu de Amerikaanse droom. Jay-Z wordt gerespecteerd in de hogere kringen van New York en heeft zelfs een goede vriendschapsband met gewezen president Barack Obama. Carters’ aandeel in champagnemerk Armand de Brignac en zijn cognac D’ussé zijn respectievelijk 220 en 100 miljoen dollar waard.

Muzikaal is de 49-jarige rapper 75 miljoen dollar waard. Zijn streamingdienst Tidal wordt geschat op 100 miljoen dollar. Samen met Beyoncé bezit Jay-Z een penthouse in de chique Tribeca-wijk in Manhattan, evenals woningen in de buitenwijken van New York en de wijk Bel Air in Los Angeles. Een vastgoedportefeuille die goed is voor 50 miljoen dollar.

Rijkdomsrace

In Amerikaanse hiphop, waar rappers vaker opscheppen over hun rijkdom, woedde de race voor om de eerste miljardair te worden al langer. Producer en rapper Dr. Dre geloofde dat hij het ging halen met de deal rond zijn hoofdtelefoonbedrijf Beats By Dre samen met Apple, maar volgens Forbes strand hij “slechts” op 770 miljoen dollar. Diddy (voorheen bekend als Puff Daddy) is volgens dezelfde bron 825 miljoen dollar waard.