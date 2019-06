Ontmoeting Di Rupo-Maingain geannuleerd

De ontmoeting tussen PS-voorzitter Elio Di Rupo en DéFI-voorzitter Olivier Maingain van deze namiddag is geannuleerd. Normaal gezien zouden beide voorzitters met elkaar rond de tafel zitten in het kader van de zoektocht naar een nieuwe meerderheid in de Franse gemeenschap, maar omwille van private redenen werd het gesprek op vraag van Maingain geannuleerd. Dat werd vernomen in PS-kringen. De ontmoeting zou om 15.00 uur van start gaan, maar net voordien viel dus te horen dat ze niet zou plaatsvinden. De PS zal later een agenda bekendmaken voor volgende gesprekken.

Bij de regeringsvorming in 2014 moest Maingain ook al verstek laten gaan op een aantal vergaderingen omwille van ernstige gezondheidsproblemen. Het is onduidelijk wat nu aan de basis ligt van zijn afwezigheid. In zijn omgeving klinken echter veeleer geruststellende geluiden, en houdt men het op “persoonlijke redenen”.







De voorbije maanden werd geregeld een coalitie tussen PS, Ecolo en DéFI in Brussel naar voren geschoven. Dat blijft ook mogelijk op basis van de uitslag van de verkiezingen van 26 mei. In de Franse gemeenschap – die is samengesteld uit vertegenwoordigers van Brussel en Wallonië – is die constellatie niet mogelijk en is DéFI mathematisch niet onmisbaar in eender welke andere coalitie.

De gesprekken in Brussel lopen vandaag gewoon door. Nadat ze vanmorgen de PVDA zagen, zitten minister-president Rudi Vervoort en PS-kopstuk Laurette Onkelinx na de middag rond de tafel met het cdH.

bron: Belga