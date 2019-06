Mobiel betalen raakt steeds meer ingeburgerd in ons dagelijks leven

Bank- en betaalapps winnen fors aan populariteit in België. Op anderhalf jaar tijd is het aantal Belgen met een bank- of betaalapp op hun smartphone met een kwart gestegen. Jongeren vinden de weg naar mobiel betalen een pak sneller dan de oudere generaties. Dat blijkt uit een online enquête bij 1.000 Belgen, uitgevoerd in april door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Bancontact Payconiq Company. In 2017 had nog maar 55 procent van de Belgen een bank- of betaalapp staan op zijn smartphone of tablet. Vandaag geven bijna 7 op de 10 smartphonebezitters aan dat ze minstens één bank- of betaalapp hebben gedownload. Dat is een stijging met 24 procent op anderhalf jaar tijd.

Jongeren blijken sneller mee met de nieuwe betaaltechnologieën. Van de min-35-jarigen loopt 83 pct rond met een bank- of betaalapp op zak. Bij 55-plussers zakt dit terug tot 60 pct. De meeste Belgen maken ook echt gebruik van hun bank- en betaalapps. Ruim 8 op de 10 Belgen die de Payconiq by Bancontact-app installeren, betalen ermee. Voor bank-apps is dit zelfs 9 op de 10. In vergelijking met 2017 gaat het om een verdubbeling.







Ook contactloos betalen, waarbij de gebruiker zijn bankkaart of smartphone even tegen de betaalterminal houdt, raakt steeds meer in opmars. Haast alle Belgen (96 pt) hebben er al van gehoord en 1 op de 3 Belgen betaalt wel eens contactloos met zijn smartphone of bankkaart. Dat zijn er al vier keer zoveel als anderhalf jaar geleden (8 pct).

Het vertrouwen in contactloos en mobiel betalen staat volgens de enquête nog niet op het niveau van traditionele betaalmiddelen. Bij de helft van de Belgen leeft de perceptie dat deze methodes minder veilig zijn dan betalen met de kaart of cash.

De mobiele en contactloze overstap is bezig, maar gebeurt trager dan in sommige andere landen. Dat komt volgens de enquête omdat betalen per kaart hier zo efficiënt en ingeburgerd is. Bijna alle Belgen (96 pct) zeggen tevreden te zijn over hun bankkaart met pincode. Ook het vertrouwen ligt met 97 pct extreem hoog.

De dagen van de fysieke portemonnee zijn volgens Bancontact Payconiq nog lang niet geteld. Toch zal de Belg de digitale betaaltrend uiteindelijk wel in de armen sluiten, laat hij uitschijnen in de enquête. Bijna 4 op de 10 ondervraagden geloven in een cashloze samenleving, waarbij in de toekomst niemand nog cash zal betalen. En volgens 3 op de 10 is cash binnen tien jaar al uit onze portefeuille verdwenen.

bron: Belga