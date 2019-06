Militaire inlichtingendienst zette ‘spion’ aan de deur

De militaire inlichtingendienst ADIV heeft na een gezamenlijk onderzoek met de Staatsveiligheid één van zijn eigen medewerkers aan de deur gezet. De man bleek zakencontacten te onderhouden met dubieuze figuren uit de voormalige Sovjet-Unie. Dat schrijft Knack, op basis van bronnen bij ADIV. Het voorval dateert van 2015 maar lekte nooit eerder uit.

De man werkte gedurende elf jaar samen met ADIV, als zogenaamde reservist. De militaire inlichtingendienst doet vaak een beroep op dit soort van reservemilitairen, om het tekort aan specialisten aan te vullen. Reservisten beschikken over een veiligheidsmachtiging die toelaat geclassificeerde informatie in te zien.

Beroepsmatig was de man actief bij verschillende import-exportbedrijven die zaken deden met de voormalige Sovjet-Unie. Een aantal van die bedrijven zou al in 2012 de aandacht hebben getrokken van de Staatsveiligheid. Zo werden er vragen gesteld bij opvallend grote geldtransfers. Volgens Knack werd ook een link gelegd met de Russische georganiseerde misdaad.

In 2013 ontdekte de Staatsveiligheid dat de man als reserveofficier voor de ADIV werkte en dat hij zeer nauwe contacten onderhield met een Russisch oligarch. Bovendien bleek hij ook bevriend met een Belgisch officier die toegang had tot heel wat geclassificeerde informatie. “Een heuse contraspionageoperatie werd opgezet. De Staatsveiligheid focuste op de reservist, de ADIV op de officier. Zelfs schaduwwerk en bijzondere inlichtingenmethodes zoals telefoontap werden niet geschuwd”, schrijft Knack dinsdag. “De (toenmalige) toplui van de Belgische inlichtingendiensten, Jaak Raes en generaal Eddy Testelmans, werden rechtstreeks op de hoogte gehouden en bespraken de affaire ook samen. Dat toont het belang van het dossier.”

Op het einde van de rit werd de betrokken officier helemaal vrijgepleit, maar voor de reservist liep het anders af. Testelmans meldde hem persoonlijk dat zijn machtiging werd ingetrokken en dat hij uit de dienst werd verwijderd. Het bewijs dat de man hand-en-spandiensten leverde aan Russische spionnen zou ADIV nooit gevonden hebben, aldus Knack. “Maar het feit dat hij zo dicht stond bij een oligarch uit de voormalige Sovjet-Unie, was voldoende om zijn machtiging in te trekken.”

Voor Claude Van de Voorde, die in 2017 generaal Testelmans opvolgde als ADIV-topman, toont “dit soort dossiers de noodzaak om alert te blijven. De bedreiging vanuit het oosten, onder eender welke vorm, is reëel”, zegt hij aan Knack.

Ook recentelijk, naar aanleiding van de jongste verkiezingen, heeft de Staatsveiligheid samen met ADIV nog een briefing voor de politieke partijen georganiseerd om te wijzen op het risico van online inmenging vanuit het buitenland.

