Korte Ardennenrit in Houffalize scherprechter in vijftiende editie BinckBank Tour

Een korte Ardennenrit met start en aankomst na 96,2 kilometer in Houffalize is de blikvanger van de vijftiende editie van de BinckBank Tour, die op maandag 12 augustus van start gaat, zo maakten de organisatoren van de Belgisch-Nederlandse WorldTour-wedstrijd tijdens een informeel persmoment in het Nederlandse Eindhoven bekend. Organisator Golazo had voordien al met mondjesmaat etappes bekendgemaakt, maar op het volledige parcours van de editie van dit jaar was het wachten tot vandaag. De rittenkoers begint met een etappe van Beveren naar Hulst in Zeeuws-Vlaanderen (167,7km), daags nadien is er een sprintersetappe met start in Blankenberge en aankomst na 167,9 kilometer in Ardooie. Ook de derde etappe met start en aankomst in Aalter (137,8km) springt in het oog, met heel wat hellingen uit het Vlaamse voorjaar.

Op dag vier is er dan de klimetappe in Houffalize, vrijdag trekt het peloton van Riemst opnieuw de grens over richting het Nederlandse Venray (184,9km). Op zaterdag is er vervolgens een individuele tijdrit over 8,5km in het centrum van Den Haag, zondag volgt de slotrit tussen Sint-Pieters-Leeuw en Geraardsbergen (178,6km).







Vorig jaar won de Sloveen Matej Mohoric (Bahrain-Merida), voor de Australiër Michael Matthews en Tim Wellens. Die laatste won in 2014 en 2015 en is de enige Belg op de erelijst.

bron: Belga