Clash tussen Nadal en Federer in halve finales Roland-Garros

Roland-Garros krijgt in de halve finales een clash tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) en de Zwitser Roger (Federer). In de kwartfinales ontdeed Nadal zich op een drafje van de Japanner Kei Nishikori (ATP-7). In 1 uur en 51 minuten werd het 6-1, 6-1 en 6-3. De 37-jarige Federer had met zijn landgenoot Stan Wawrinka (ATP-28) meer moeite. De toernooiwinnaar van 2009 versloeg die van 2015 in 3 uur en 35 minuten met 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5) en 6-4. Het is de twaalfde keer, een record, dat Nadal de halve finales bereikt op Roland-Garros. Hij won het gravelgrandslam in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018). Op veertien deelnames verloor hij slechts twee keer en één keer gaf hij geblesseerd forfait voor de derde ronde. Daar staan 91 zeges tegenover. Dit jaar verloor hij nog maar één set, in de derde ronde tegen David Goffin (ATP-29).

Voor Federer is Roland-Garros niet het favoriete Grand Slam. De twintigvoudige grandslamwinnaar was slechts één keer de beste in Parijs. Vier keer verloor hij in de finale, telkens tegen Nadal. De voorbije drie jaar liet hij het toernooi links liggen.







In de onderlinge confrontaties leidt Nadal met 23-15. Federer won wel de jongste vijf duels, maar die werden allemaal op hardcourt uitgevochten. In vijftien ontmoetingen op gravel, trok Federer slechts twee keer aan het langste eind. Op Roland-Garros gaf de Zwitser Nadal vijf keer eerder partij en moest hij telkens het onderspit delven.

bron: Belga