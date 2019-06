“Brusselse regering zal minstens drie Franstalige partijen tellen”

De Brusselse PS-kopstukken Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort hebben de eerste ronde van hun informatiegesprekken over de vorming van een nieuwe Brusselse regering afgerond. Hoe de samenstelling van die regering er ook zal uitzien, aan Franstalige kant zullen “minstens drie partijen” van de coalitie deel moeten uitmaken, zei Onkelinx. Zij en Vervoort ontvangen later deze week vertegenwoordigers van de sociale partners en van het verenigingsleven. Onkelinx en Vervoort ontvingen het cdH als laatste. De Franstalige humanisten hadden voorzitter Maxime Prevot en Brussels lijsttrekker Céline Fremault afgevaardigd. Zij verklaarden dat de verkiezingsuitslag hen verplicht zich nederig op te stellen: de partij verloor drie zetels en haalde er nog zes, op een totaal van 72 Franstalige zetels. “Wij moeten eens goed over onszelf gaan nadenken en de tijd nemen om het gesprek aan te gaan met onze Waalse en Brusselse verkozenen”, zei Fremault bij het verlaten van de hoofdzetel van de Brusselse regering. “In de oppositie gaan, jaagt ons geen schrik aan.”

Het aantal opties voor het vormen van een nieuwe Brusselse regering met drie partijen waar het cdH deel van uitmaakt, is beperkt. Een coalitie PS-Ecolo-cdH zou 38 zetels tellen, PS-MR-cdH 36, of precies de helft.







Laurette Onkelinx zegt te beseffen dat haar PS minstens twee partners zal moeten zoeken voor een Franstalige meerderheid. Met 17 zetels voor de Franstalige socialisten en 15 voor Ecolo halen de twee grootste partijen samen geen meerderheid. “Er zijn nog geen keuzes gemaakt. Dankzij onze werkmethode hebben we met de partijen die we gesproken hebben een aantal convergenties gevonden over een aantal onderwerpen voor een nieuw Brussels project. Maar het zal niet volstaan om met twee akkoord te gaan, we zullen minstens met drie moeten zijn”, verklaarde ze. MR is goed voor 13 zetels, DéFI en PTB/PVDA beiden voor 10.

Onkelinx en Vervoort gaven toe dat er nog heel wat onduidelijkheid is over hoe het verder moet. Er zal in ieder geval contact opgenomen worden met de Vlaamse partijen die over een Nederlandstalige meerderheid onderhandelingen voeren: Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a. De PS’ers willen “een methode voor de komende dagen” uitwerken. “Snelheid is van geen tel. 21 juli blijft een realistische doelstelling, maar we mogen ons niet onder druk laten zetten”, zei Vervoort. Wat wellicht meespeelt, is de poging van Open Vld om zusterpartij MR in de Brusselse coalitie te helpen.

“We willen niet de indruk geven dat we geen rekening houden met het federale niveau, maar omgekeerd moeten de gewesten wel de pijlers kunnen zijn waar de burger op steunt” wanneer de federale onderhandelingen aanslepen, besloot Onkelinx.

bron: Belga