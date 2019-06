Seriemoordenaar boos omdat acteur die hem vertolkt niet genoeg op hem lijkt

De Britse seriemoordenaar Stephen Port is niet blij met de manier waarop hij vertolkt zal worden in een nieuwe serie over zijn misdaden. De 44-jarige Port vermoordde vier mannen waarmee hij afsprak via de datingsapp Grindr.

De serie ‘The Barking Murders’, zal het verhaal vertellen van de seriemoordenaar Stephen Port en het politieonderzoek. De veertiger bracht vier mannen om het leven, telkens jonge twintigers die hij ontmoette via de datingapp Grindr. Hij sprak met ze af in zijn appartement in Oost-Londen, drogeerde en verkrachtte hen alvorens hij ze koelbloedig afmaakte.

Port kreeg levenslang voor zijn daden, maar vanuit de gevangenis laat hij nu weer van zich horen. Tegen zijn familie vertelde de Brit dat hij vindt dat acteur Stephen Merchant niet genoeg op hem lijkt om hem te kunnen vertolken in de aankomende BBC-miniserie.







“Stephen vindt dat de tv-show hem zwart maakt en dat Merchant niet eens op hem lijkt”, laat zijn zus Sharon na een bajesbezoek weten aan The Sun. Ze is nog altijd overtuigd van zijn onschuld. “Hoe kunnen ze nu de waarheid weten als ze er niet eens bij waren. Het gaan allemaal leugens zijn”, ging ze nog verder over de driedelige reeks. “Ze gaan mijn broer afschilderen als kwaadaardig, maar dat is hij niet.”

Geviseerd

Sharon vreest ook dat haar broer in de gevangenis geviseerd zal worden door de andere gedetineerden. “Hij maakt zich zorgen over aanvallen. Er zullen zeker mensen zijn die naar de televisieserie kijken en het zullen geloven. Hijzelf zal er waarschijnlijk enkel naar kijken om ermee te lachen, want het is hilarisch hoe hij afgebeeld wordt.”