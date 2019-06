Dit gebeurt er als je een maand lang niet doucht

Een maand lang niet douchen. Het lijkt op het scenario van een bizarre horrorfilm, maar in werkelijkheid is het een uitdaging die twee journalisten, Julia Scott en James Hamblin, aangingen. Je eerste gedachte is waarschijnlijk “Bah, vuil!” en daarna vraag je je stiekem af wat dertig dagen niet douchen doet met je lijf. Dit zijn drie van de opmerkelijkste verrassingen.

Voor de duidelijkheid: de journalisten douchten niet echt, maar spoelden zich wel vluchtig af met water als er echt sporen van vuil te zien waren. Daarnaast sprayden ze zichzelf in met nitrosamonas eutropha, een soort lichaamsspray met probiotica die je natuurlijke huidbacteriën boosten.

1. Je stinkt niet







Volgens Hamblin was het de eerste dagen afzien. Je lichaam moet wennen aan het gebrek aan zeep en deodorant, waardoor je aanvankelijk allesbehalve lekker ruikt. Maar na een tijdje herstelt je lichaam als vanzelf het evenwicht, waardoor je een neutrale lichaamsgeur krijgt. Je ruikt dan wel niet naar parfum of zeep, maar gewoon naar mens.

2. Je spaart tijd uit

Wie elke dag uitgebreid doucht en de tijd neemt om zichzelf in te smeren met allerhande producten, weet vast wel hoeveel tijd dat in beslag neemt. Hamblin berekende dat, als je elke dag 20 minuten in de badkamer staat en 100 jaar oud wordt, je in totaal 2 jaar van je leven kwijt bent. Zeeën van tijd dus om aan andere dingen te spenderen.

3. Je huid hydrateert zichzelf

Scott gaf na het experiment aan dat haar huid, ondanks het gebrek aan verzorgingsproducten, niet droog aanvoelde na die dertig dagen. Sterker nog, haar lichaam hield de vochtbalans zelfstandig in stand. Bovendien verdween haar hardnekkige acne, waardoor ze meer zelfvertrouwen had dan daarvoor. En dat zonder douchen.