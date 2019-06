Moeskroen wordt weer Moeskroen Péruwelz

Royal Excel Moeskroen zal vanaf volgend seizoen Royal Excel Moeskroen Péruwelz heten. Dat deelde de Henegouwse club mee. De naamswijziging komt er onder dwang. In 2016 werd Péruwelz uit de naam geschrapt, maar dat pikte Péruwelz niet. In 2010 werd bij de fusie tussen Moeskroen en de toenmalige derdeklasser immers afgesproken dat beide namen behouden zouden blijven. Péruwelz spande een rechtszaak aan en kreeg van de rechter in Bergen gelijk. Moeskroen gaat wel nog tegen het vonnis in cassatie, maar dat is niet opschortend.

bron: Belga