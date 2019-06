Felice Mazzu is nieuwe coach van landskampioen KRC Genk

Landskampioen KRC Genk heeft Felice Mazzu aangesteld als nieuwe trainer. Hij ondertekende een contract van onbepaalde duur en wordt deze namiddag om 16 uur voorgesteld. Mazzu is de opvolger van Philippe Clement, die vorige maand naar Club Brugge verhuisde.

De 53-jarige Mazzu verlaat Sporting Charleroi, waar hij sinds 2013 aan de slag was. Met de Karolo’s haalde de Belg drie keer play-off 1 en een keer (in seizoen 2015-2016) Europees voetbal. In 2017 werd hij uitgeroepen tot Trainer van het Jaar en kreeg hij de Trofee Raymond Goethals.







“Felice is voor ons de ideale nieuwe T1”, aldus de technisch directeur van KRC Genk Dimitri de Condé. “De capaciteiten zitten goed: wat Felice de afgelopen zes jaar deed met Charleroi is indrukwekkend. De drive zit goed: hij is vastberaden om te slagen bij Genk. En het DNA zit goed: Felice is een strijder, een echte winnaar. De supporters mogen gerust zijn, ook volgend seizoen zullen de shirtjes van de spelers kletsnat zijn.”

bron: Belga